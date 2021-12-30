Данілов розповів, чи впроваджуватимуть в Україні надзвичайний або військовий стан

Данілов розповів, чи впроваджуватимуть в Україні надзвичайний або військовий стан

Секретар РНБО вважає, що постійне нагнітання ситуації у ЗМІ є одним з проявів інформаційної війни.

В Україні найближчим часом не впроваджуватимуть надзвичайний чи військовий стан.

Про це розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

"Ми не бачимо загроз. Впроваджувати (надзвичайний стан — Ред.) і лякати суспільство не потрібно. Ситуація є контрольованою, ми розуміємо, що відбувається", — сказав він.

Данілов вважає, що постійне нагнітання ситуації у ЗМІ є одним з проявів інформаційної війни.

"Це одна із інформаційних атак, коли нас постійно залякують. Те, що стосується введення надзвичайного стану — це залежить від обставин. Станом на сьогодні таких обставин немає. Якщо вони з’являться, тоді будемо інформувати", — зазначив секретар РНБО.

Раніше Олексій Данілов прокоментував ймовірність російського вторгнення на Новий рік.

На останньому цьогоріч засіданні Ради нацбезпеки й оборони говорили про стан Збройних сил | Новини України

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