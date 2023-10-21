Данілов розповів, коли ситуація на полі бою кардинально зміниться

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов впевнений — щойно Україна отримає сучасну авіацію, стан справ на фронті почне змінюватись.

Ситуація на полі бою може кардинально зміниться, щойно Україна отримає винищувачі F-16.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов заявив в інтерв'ю виданню Kyodo News.

Він висловив упевненість, що "ситуація принципово зміниться" після того, як із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для посилення української ППО, але визнав, що важко передбачити час, необхідний для повернення всієї території країни.

"Поки Росія продовжує окупувати територію, включно з Кримом, про жодні переговори не може бути й мови", - наголосив Данілов.

За його словами, Україна уклала неофіційну угоду про те, щоб не використовувати зброю, яку постачає Захід, для нападів на материкову частину Росії. Однак об’єкти навколо Москви, каже Данілов, можуть стати мішенями для зброї вітчизняного виробництва.

Коли літаки F-16 прибудуть до України

У Сполучених Штатах очікують, що перші винищувачі F-16 надійдуть до України вже весною. Таку думку висловив на пресконференції у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін.

Нині відомо, що українські пілоти від середини жовтня мали розпочати безпосереднє навчання на F-16 на базі ВПС Національної гвардії в Тусконі, штат Аризона. Новини з’явилися після того, як Вашингтон оголосив, що очолить коаліцію країн, які навчатимуть українських пілотів.

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