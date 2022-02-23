Надзвичайний стан запровадили на 30 днів - Данілов

Режим може подовжити президент своїм указом.

Термін діє режиму надзвичайного стану, за чинним законодавством, - це 30 днів.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов 23 лютого.

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"У разі необхідності президерт своїм указом має право ще на 30 днів подовжити. Тобто загальна кількість 60 днів. Але облов'язково має бути голосування Верховної Ради як в першому, так і в другом випадку - для підтвердження цього стану", - розповів він.

До слова, на всій території країни, крім Донецької і Луганської області буде введено надзвичайний стан. Рішення про його умови будуть ухвалювати обласні комісії.

"Що це може бути: посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, обмежений певний рух транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірка тих, чи інших документів фізичних осіб", - розповів Данілов.

Як повідомлялося, в Україні у прикордонних районах запроваджено додаткові режимні обмеження. Вони вводяться у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився запровадити війська на територію ОРДЛО.

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