Данілов розповів про кількість російських військових біля українського кордону

Там зосереджено понад 160 тис. осіб.

За 200 км від російсько-українського кордону перебуває 122 тис. військових РФ, а за 400 км - 143,5 тис. військових.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Якщо для наших західних партнерів ситуація на нашому східному фронті є новиною, то для нас це щоденна робота. Ми розуміємо, що там відбувається. Ми чітко знаємо кількість військових, які є з боку Російської Федерації", - сказав він.

За словами Данілова, ситуація біля кордону неспокійна. "У разі загострення ситуації - це (вторгнення Росії - Ред.) не може статися так миттєво. Умовно кажучи, сьогодні на сьогодні. Для цього потрібно готуватися. Ми все це відстежуємо", - заявив секретар РНБО.

Данілов зауважив: завдяки законопроєкту президента про "Національний спротив", який набуде чинності 1 січня 2022 року, в України з'являються додаткові ресурси для відсічі агресору.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після переговорів президентів Джо Байдена та Володимира Путіна Росія не припинила стягувати війська до кордонів України. За його словами, українська армія налічує близько 250 тисяч військових, 200 тисяч резервістів у територіальних підрозділах та 400 тисяч ветеранів українсько-російської гібридної війни.

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