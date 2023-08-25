Данілов розповів про спецоперацію в Криму: застосовували найсучасніше озброєння

Це не перша спецоперація на півострові.

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що спецоперація ГУР в анексованому Криму стала першою, про яку розповіли на публіку, а під час її виконання було застосоване найсучасніше озброєння.

Про це Данілов розповів у програмі Свобода Live.

"До цього наші ЗСУ, наші сили безпеки займалися іншими операціями. Не про всі операції ми можемо доповідати нашому суспільству. Єдине, що можу сказати, - вони не будуть закінчуватися до того часу, поки вся територія нашої країни, включно з АРК, не буде звільнена від терористів", - наголосив секретар РНБО.

Він каже, що за потреби звільнення Криму буде відбуватися військовим шляхом.

"Якщо росіяни не зрозуміють, що їм треба забиратися з нашої території якомога швидше", - додав Данілов.

На запитання, чи розпочалося вже військове звільнення Криму, Данілов відповів, що це "буде більш потужна операція, ніж зараз відбувається". За словами секретаря РНБО, окупанти не не мають засобів, щоб заважати Україні виконувати завдання.

"Я можу сказати, що вчора була дуже потужна операція саме на території Криму з застосуванням нашого найсучаснішого озброєння проти Російської Федерації. В них немає засобів для того, щоб вони заважали нам виконувати завдання, яке ставить президент (Зеленський - Ред.) щодо звільненню нашої країни", - наголосив він.

Спецоперація в Криму

Українські підрозділи здійснили висадку в Криму зранку 24 серпня. Зазначається, відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. ЗМІ писали, що на світанку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи.

Згодом представник ГУР розповів деталі про висадку українських підрозділів у Криму. За його словами, українські підрозділи висадилися на західному узбережжі Криму, де напередодні була знищена російська ППО.

Зазначається, що під час спецоперації українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. Як результат, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Висадка українців в Криму і нейтралізація окупантів. Що на фронті 24 серпня?

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