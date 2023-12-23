Данілов розповів, як буде відбуватися мобілізація жінок

Призов буде лише за бажанням.

В Україні мобілізація жінок буде відбуватися виключно на добровільній основі. Призов жінок - лише за особистим їхнім бажанням.

Про це "Українському радіо" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Якщо та чи інша жінка має бажання служити, вона може добровільно звернутися до Центру комплектації, заповнити відповідні документи, пройти медичну комісію. Після того вона може брати участь на рівні з чоловіками. Але це лише за бажаннями осіб жіночої статі", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла зробила заяву про мобілізацію жінок. За її словами, українки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі.

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