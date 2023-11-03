Данілов розповів, як Зеленського підставили на зустрічі з представниками ЗМІ

Президент не знав, хто прийде на цю зустріч.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував присутність, як стверджується, власника популярного Telegram-каналу на зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками ЗМІ у середині жовтня. З його слів, главу держави підставили.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net

"Я думаю, що президента підставили. Я не думаю, що він мав уявлення, хто буде на цій зустрічі", – сказав Данілов.

Відповідаючи на запитання, чи має Данілов уявлення, хто саме міг підставити Зеленського, секретар РНБО сказав: "Я багато про що маю уявлення, але я не можу на загал розповідати".

Нагадаємо, 16 жовтня на закриту зустріч Володимира Зеленського з журналістами запросили понад 20 осіб.

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