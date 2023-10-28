Данілов розповів, яким він бачить перебіг бойових дій взимку

Окремі західні медіа пишуть про те, що Україна нібито готується до весняного наступу у 2024 році, а зараз здебільшого переходитиме в оборону.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зауважив, що не знає, звідки лунають такі заяви.

Про це пише 24 канал.

«У нас є дуже багато експертів, які сидять на диванах, і не мають жодного стосунку до військових і до сектору безпеки й оборони. Проте вони видають свої "прогнози", «інсайди», - зауважив він.

«Наше завдання доволі просте – це утилізація армії Росії, що на відмінно роблять представники нашого сектору безпеки та оборони в будь-якій точці, де вони її знаходять. Ми й надалі продовжуватимемо це робити, оскільки, якщо не поставимо крапку у цьому питанні, то передамо цю проблему нашим дітям, хоча й вони вже воюють, онукам, правнукам. Нам це не потрібно. Сьогодні потрібно поставити крапку у цій війні та здобути перемогу. Вона обов'язково буде, тому що це боротьба насамперед за нашу незалежність, а також за ті цінності, які підтримує переважна частина світу», - наголосив Данілов.

Раніше ми писали про те, що може відбутися на фронті взимку.

Наприкінці осені-взимку на фронті можливе певне затишшя і це очікувано у зв’язку із несприятливою погодою: холод, дощі і сніг. Як прогнозує військовий експерт Роман Світан, через дощі стане практично неможливо рухатися на східному фронті – на Луганському, Донецькому напрямку та частково у східній частині Запорізького фронту.

"Вже зараз відбувається заморожування цієї частини фронту, ми це чудово бачимо. Східна частина Запорізького фронту після того, як ми вирівняли фронт, перейшла вже в режим активної оборони. Донецький та Луганський напрямки також переходитимуть у цей режим", – сказав Світан.

Водночас ЗСУ зможуть просуватися на заході Запоріжжя та на Херсонському напрямку, які менш схильні до поганої погоди. Експерт переконує, що жодного "заморожування" просування у напрямку Токмака не буде.

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