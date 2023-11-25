Данілов сказав, коли чекати приємних новин щодо вступу України до НАТО

Попереду в нашої держави чимало роботи.
Наразі Україна здійснює консультації з окремими державами-членами НАТО щодо безпекових гарантій для себе. Триває посилена робота.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "Українському Радіо".
Коли Україна розраховує на результати щодо членства в НАТО
Як нагадав секретар, на саміті Північноатлантичного альянсу 11-12 липня у Вільнюсі були проголошені "гарантії безпеки", особливість яких полягає в тому, що їх можуть надавати окремі країни-члени НАТО. Ця багатостороння домовленість має:
- убезпечити від політичних ризиків військову допомогу Україні;
- передбачити схему підтримки нашої держави після розв'язаної Росією війни.
Секретар РНБО припускає, що на ювілейному саміті НАТО, який відбудеться наступного року в США, на Україну чекають хороші новини.
"Думаю, ми матимемо позитивні результати, наша країна вже точно розумітиме, коли станемо членами Альянсу. Наше місце вже точно готове. Збройні Сили відповідають багатьом критеріям країн НАТО", – каже Данілов.
Є питання щодо боротьби з корупцією, визнає він, але ми ним займаємося. Ми маємо вирішити його раз і назавжди.
"Це наше домашнє завдання і якщо ми його не виконаємо, то мріяти про те, що ми будемо членами НАТО – така собі примара", – констатує Олексій Данілов.
Слід розуміти, що треба зробити дуже багато, щоб ми відповідали усім критеріям і Альянсу, І Євросоюзу.
Раніше Данілов попередив про "виклик для всього світу" і назвав країни-загрози.
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