Данілов сказав, коли може закінчитися війна та що для цього потрібно

Війна Росії проти України може закінчитися 2024 року, і Україна докладає максимум зусиль для цього. Проте не усе залежить від нас.

Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я би дуже хотів, щоб війна в 24-му році закінчилася. Ми для цього будемо робити все необхідне. Але тут треба бути щирим і сказати, що не все від нас залежить... Дуже багато залежить від партнерів", – акцентував він.

"Путіна вже нічим не роздратуєш, він хворий"

На жаль, деякі наші партнери є доволі стриманими у питанні постачання озброєння певного виду у належній кількості. Даніло наголосив, що вони повинні нарешті припинити сумніватися в доцільності передавання зброї.



"Вони хвилювались, що можна було роздратувати Путіна... Ви цю мерзоту нічим вже роздратувати не можете, вона хвора на голову. Робити якісь там далекоглядні висновки, якісь дипломатичні реверанси стосовно Росії – це марна трата часу. Нам треба перемога, і вона обов'язково буде", – запевнив секретар РНБО.

Раніше Данілов також пояснив, чому росіянам не вдасться затяжна війна.

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