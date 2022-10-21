Данілов спрогнозував складні місяці попереду, які потрібно перечекати: "Це кроки відчаю Росії"

Найближчі два місяці для України можуть бути складними, однак їх потрібно перечекати, аби потім почути гарні новини.

Секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, що найближчі 2 місяці для України будуть складними, але їх потрібно просто перечекати. Данілов припускає, що за цей час у РФ можуть поширитися бунти проти влади.

Про це секретар РНБО розповів в ефірі телемарафону.

"Так, буде важко, але нам треба пройти цей складний період. Після того, як ми пройдемо саме цей період — він буде тривати десь місяць-півтора-два. Божевілля в голові цього Гітлера сучасності поселилося і не хоче звідти виходити. Нам просто треба зараз це витримати", — каже Данілов.

Він розповів, що Україна має дані розвідок про те, що відбувається на території Російської Федерації. І вже сьогодні ситуація там зовсім "неспокійна".

"Там поселився терор проти власного народу. Нещодавно з’явився указ Путіна щодо тих людей, які умовно займали нейтральну позицію. Він підписав цей указ, щоб всіх їх пов’язати кров’ю. У них там почалися всі ці протести. Ми їх прогнозували на листопад. Цей період на Росії вже почався. Ці кроки, які вони роблять, говорять про те, що впевненості у перемозі у них — нуль. Тому це кроки відчаю. Я хочу нагадати, що Гітлер, перебуваючи в бункері на початку травня у 1945 році теж видавав якісь укази, що треба туди йти, сюди йти і таке інше. Це починає нагадувати десь березень 1945 року", - каже Данілов.

Нагадаємо, через неможливість виробляти ключові ресурси, Москва звернулась за допомогою не лише до Ірану, а й до терористичної Північної Кореї.

Тим часом джерела в американській розвідці заявляють, що ЗСУ мають усі шанси досягти успіхів на півдні та сході протягом наступних шести тижнів.

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