Данілов суворо відповів Макрону на "гарантії безпеки" для РФ: "Віддайте Путіну Бордо, а ми самі розберемося"

Данілов сказав, що президент Франції Еммануель Макрон може віддати Бордо російському диктатору Володимиру Путіну, якщо він хоче вести переговори з Росією про "гарантії безпеки" та інші поступки окупантам.

Про це Данілов сказав 4 січня в ефірі телемарафону.

"Якщо хтось вважає, що нам треба вибачитись (перед росіянами - ред.) і віддати їм Крим, Донецьку, Луганську області, то це повне божевілля. Більше того, я не можу зрозуміти, яким чином ви з терористами розмовляєте. Ось уявіть собі, сідає за стіл Байден та Усама бен Ладен (засновник "Аль-Каїди" - ред.) і вони розпочинають переговори про гарантії Усама бен Ладену", — сказав Данілов.

Він додав, що саме Макрон запропонував надати президенту країни-терористки Путіну так звані "гарантії безпеки".

"І коли ви кажете, що з ним (Путіним - ред.) потрібно про щось говорити, йому потрібно давати якісь гарантії - ну віддайте йому Бордо, своє віддавайте. Наше не треба, ми самі розберемося", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Макрон пояснив, навіщо говорив про "гарантії безпеки" для РФ. Він попросив "не робити з мухи слона і не шукати суперечності там, де їх немає". За його словами, на мирних переговорах будуть територіальні теми щодо України і колективної безпеки в усьому регіоні.

Однак після цього країни Європи надіслали Франції офіційний демарш стосовно заяв президента країни Макрона щодо "гарантій безпеки для Росії".

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