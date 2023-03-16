Данілов у роковини ”референдуму” в Криму: за дев`ять років дехто з організаторів міг би вже вийти з-за ґрат

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував річницю кримського "референдуму": за дев`ять років дехто з організаторів міг би вже вийти з-за ґрат.

Про це він написав у Twitter.

"Дехто з тих, хто дев`ять років тому організовував і проводив фейк-референдум в Криму, міг би вже вийти з-за ґрат. Звичайно, за умови зразкової поведінки. А тепер - все це лише чекає на них попереду. Батьківщина ж пам’ятає", - написав він.

Нагадаємо, дев`ять років тому, 16 березня 2014 року, в Криму і Севастополі було проведено так званий "референдум" про статус Криму. За його нібито результатами, Росія незаконно анексувала Крим. У його проведенні брали участь російські військові, відбувалося затримання і викрадення проукраїнських активістів. При цьому спочатку російська влада заперечувала участь військових РФ у цих подіях на півострові.

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