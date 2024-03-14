Данілов відповів, чи узгоджуватиме Україна удари по об'єктах у РФ

Київ не питатиме дозволу ні кого про те, які цілі атакувати на території Росії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода.

Він наголосив, що "далі буде".

"Більше того, ні з ким не будемо узгоджувати, які цілі будемо накривати в РФ, що стосується військово-промислового комплексу, того, що живить російську армію – воно все буде знищуватися" – сказав він.

Також Данілов прокоментував бойові дії у Бєлгородській і Курській областях РФ.

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"У Росії якесь там волевиявлення і поїхали ці люди проголосувати. Звичайна практика. Це ж громадяни РФ, з паспортами Росії й мають право", – додав секретар РНБО.

Раніше ми повідомляли, що російські добровольці з РДК звернулися до мирних жителів Курської та Бєлгородської областей із закликом негайно евакуюватися, оскільки бійці змушені були відкрити вогонь по військових об'єктах РФ.

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