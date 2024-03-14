Данілов відповів, чи узгоджуватиме Україна удари по об'єктах у РФ

У РФ далі неспокійною.
Київ не питатиме дозволу ні кого про те, які цілі атакувати на території Росії.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода.
Він наголосив, що "далі буде".
"Більше того, ні з ким не будемо узгоджувати, які цілі будемо накривати в РФ, що стосується військово-промислового комплексу, того, що живить російську армію – воно все буде знищуватися" – сказав він.
Також Данілов прокоментував бойові дії у Бєлгородській і Курській областях РФ.
"У Росії якесь там волевиявлення і поїхали ці люди проголосувати. Звичайна практика. Це ж громадяни РФ, з паспортами Росії й мають право", – додав секретар РНБО.
Раніше ми повідомляли, що російські добровольці з РДК звернулися до мирних жителів Курської та Бєлгородської областей із закликом негайно евакуюватися, оскільки бійці змушені були відкрити вогонь по військових об'єктах РФ.
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