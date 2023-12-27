Данілов відреагував на знищення корабля "Новочеркаськ" у Феодосії

Знищення великого російського десантного корабля "Новочеркаськ" в анексованій Феодосії показує важливість звільнення Криму для України.

Про це заявив секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Голос Америки".

За його словами, останні події на окупованому півострові показують, що Україна не має наміру відмовлятися від Криму. Крім того, додав він, Конституція чітко окреслює межі української території, визнані світом.

"Для нас він вкрай важливий, як і інші території", - наголосив Данілов.

За даними секретаря РНБО, наразі Збройні сили України вже знищили 20% російського флоту.

Як повідомлялося, вночі 26 грудня корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії був атакований крилатими ракетами. Внаслідок удару знищено цей великий десантний корабель.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що, ймовірно, ЗСУ завдали ударів по Феодосії ракетами Storm Shadow. За його словами, цей тип ракет дійсно може здійснювати такі ефективні удари.

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