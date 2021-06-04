Данілов відзвітував, що в Україні не залишилось "злодіїв в законі"

Під санкції РНБО потрапили 111 кримінальних авторитетів.

Станом на 4 червня з України депортували всіх "злодіїв в законі". На момент накладення санкції РНБО 14 травня їх налічувалось 17.

Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Сьогодні ми від нашої поліції отримали такий звіт. У нас від початку року на території України знаходилось 34 людини, які мали статус "злодія в законі". На сьогоднішній день в нас таких людей є нуль", - зазначив він.

За словами Секретаря Радбезу, на момент накладення санкції РНБО 14 травня їх налічувалось 17.

Крім того, було 111 кримінальних авторитетів, які знаходилися на території України і потрапили під санкції РНБО. Наразі з 111 лишилося 42, відносно яких триває процедура видворення

"Після рішення РНБО про накладення санкцій на всіх "злодіїв в законі" та кримінальних авторитетів, усіх представників кримінального світу з першої категорії було депортовано з України", - резюмував Данілов.

Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти 557 злодіїв у законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

21 травня президент України Володимир Зеленський увів рішення у дію.

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