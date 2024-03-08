Данілов заінтригував заявою про українські боєприпаси, які невдовзі з’являться на фронті

Український оборонно-промисловий комплекс набирає обертів і невдовзі результати цієї роботи будуть відчутними, коли боєприпаси надійдуть на лінію фронту.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі “Українського Радіо”.

За його словами, у питання забезпечення зброєю, попри постійну співпрацю з західними партнерами, які не залишать Україну сам на сам із РФ у цій війні, покладатися потрібно насамперед на власні виробничі потужності.

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“Усі питання будуть вирішуватися і вже вирішуються частково за рахунок того, що наш оборонно-промисловий комплекс набирає обертів. Додаткові потужності у виробництві, які фактично щомісяця ми маємо саме на території нашої країни, — це робота, яку ніхто не бачить, тому що вона є дуже специфічною. Проте зроблена величезна робота для того, щоб ми на сьогоднішній день мали ті спроможності, які найближчим часом будуть нам допомагати на фронті”, - наголосив секретар РНБО.

Олексій Данілов також розкритикував позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, який знаходить відмовки, щоб не передавати Україні далекобійні ракети Taurus, нагадавши, що Британія і Франція вже надали таке важке озброєння, а Швеція отримує замовлення на мільярди доларів. Вся ця зброя, за його словами, ефективно проявила себе на фронті, а не застосовувалася для міфічних “ударів по Москві”.

“Якщо Шольц хоче завалити свою промисловість, залишити бізнес Німеччини без замовлення, то він далі може робити вигляд, що ми когось будемо атакувати. Ми захищаємо свою землю і звільняємо тільки її, в нас немає зазіхань на землю Росії і ми до них не приходили”, - наголосив Данілов, висловивши сподівання, що невдовзі це зрозуміє Шольц та його оточення.

Нагадаємо, партнери України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тисяч артснарядів. Відбулося це в рамках ініціативи Чехії.

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