Данілов заінтригував заявою про значне посилення української ППО

Україна посилить свою протиповітряну оборону потужними системами, заінтриговано заявив секретар РНБО Олексій Данілов, але не розкрив деталей.
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов прокоментував посилення української ППО взимку, про яке повідомляв президент Володимир Зеленський напередодні.
Про це він розповів в ефірі УП.Live.
"Це буде потужно, будуть потужні системи (ППО - ред.). Це не системи, якими користуються мобільні вогневі групи. Про зовсім інші засоби ураження йдться", - заінтригував секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що спільне виробництво зброї Україною з країнами НАТО вже відбувається.
Читайте також:
- До використання в ЗСУ допустили боєприпаси українського виробництва: подробиці
- Затримка західної допомоги загальмує контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW зробили заяву
- Україна переозброюється до 2024 року – новими бригадами, але застарілими танками: Forbes