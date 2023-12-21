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Данілов заінтригував заявою про значне посилення української ППО

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Данілов заінтригував заявою про значне посилення української ППО

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов / Фото: Associated Press

Україна посилить свою протиповітряну оборону потужними системами, заінтриговано заявив секретар РНБО Олексій Данілов, але не розкрив деталей.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов прокоментував посилення української ППО взимку, про яке повідомляв президент Володимир Зеленський напередодні.

Про це він розповів в ефірі УП.Live.

"Це буде потужно, будуть потужні системи (ППО - ред.). Це не системи, якими користуються мобільні вогневі групи. Про зовсім інші засоби ураження йдться", - заінтригував секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що спільне виробництво зброї Україною з країнами НАТО вже відбувається.

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Дата публікації
Перегляди
511
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