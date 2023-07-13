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Данілов закликав країни НАТО викрити українських корупціонерів за кордоном

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Данілов закликав країни НАТО викрити українських корупціонерів за кордоном

Секретар РНБО закликав партнерів надати інформацію про маєтки та яхти корупціонерів / AP

Корупціонерів варто викривати спільними зусиллями.

Відповідаючи на запитання, коли союзники нададуть Україні конкретні вимоги для інтеграції в Альянс, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ми дуже швидко дізнаємося, про що саме йдеться. Однак одна з ключових речей, яку нам періодично закидають, — це корупція. 

Про це Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону. 

Він прокоментував: “В мене є зворотній зв’язок. Я б дуже хотів, щоб члени Альянсу надали нам інформацію про тих корупціонерів, які на сьогоднішній день ховають гроші саме на банківських рахунках, які розміщені на території країн-членів Альянсу”.

Секретар РНБО закликав партнерів надати інформацію про маєтки та яхти корупціонерів. На його думку, відбувається “односторонній рух”: “Нам постійно розповідають про корупцію, а в яких Монте-Карлах і Лас-Вегасах вони свої статки витрачають, нам не хочуть розказувати”.

Данілов продовжив: “Я б дуже хотів, щоб ми тут максимально налагодили співпрацю. Хочу нагадати — за всі роки незалежності, коли нам розповідають про корупцію, лише одного корупціонера, а саме Петра Івановича Лазаренка нам підсвітили свого часу Сполучені Штати і він певний час сидів за ґратами”.

Якщо таких корупціонерів ще багато, то варто спільними зусиллями їх знаходити, щоб всі бачили, хто це, резюмував секретар РНБО. 
 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі. Зокрема, глава держави наголосив на значному успіху щодо членства в НАТО. Крім того, з його слів, Україна координує з "Великою сімкою" структуру гарантій.

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Дата публікації
Перегляди
124
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