Данілов закликав країни НАТО викрити українських корупціонерів за кордоном

Відповідаючи на запитання, коли союзники нададуть Україні конкретні вимоги для інтеграції в Альянс, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ми дуже швидко дізнаємося, про що саме йдеться. Однак одна з ключових речей, яку нам періодично закидають, — це корупція.

Про це Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону.

Він прокоментував: “В мене є зворотній зв’язок. Я б дуже хотів, щоб члени Альянсу надали нам інформацію про тих корупціонерів, які на сьогоднішній день ховають гроші саме на банківських рахунках, які розміщені на території країн-членів Альянсу”.

Секретар РНБО закликав партнерів надати інформацію про маєтки та яхти корупціонерів. На його думку, відбувається “односторонній рух”: “Нам постійно розповідають про корупцію, а в яких Монте-Карлах і Лас-Вегасах вони свої статки витрачають, нам не хочуть розказувати”.

Данілов продовжив: “Я б дуже хотів, щоб ми тут максимально налагодили співпрацю. Хочу нагадати — за всі роки незалежності, коли нам розповідають про корупцію, лише одного корупціонера, а саме Петра Івановича Лазаренка нам підсвітили свого часу Сполучені Штати і він певний час сидів за ґратами”.

Якщо таких корупціонерів ще багато, то варто спільними зусиллями їх знаходити, щоб всі бачили, хто це, резюмував секретар РНБО.



, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі. Зокрема, глава держави наголосив на значному успіху щодо членства в НАТО. Крім того, з його слів, Україна координує з "Великою сімкою" структуру гарантій.

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