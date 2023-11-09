Данілов заявив про "шалені успіхи" ЗСУ на Кримському напрямку

Також секретар РНБО анонсував нові приємні новини з півдня України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про "шалені успіхи" українських військових на Кримському напрямку.

Також читайте Данілов сказав, коли може закінчитися війна та що для цього потрібно

Про це він заявив в етері загальнонаціонального телемарафону.

"Наразі ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку. Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суходолу. Але те, що стосується нищення Російської Федерації, нищення їх активів на території Криму і нищення чорноморського флоту – це величезні здобутки нашої країни", - заявив Данілов.

Крім того, секретар РНБО зазначив, що незабаром будуть приємні новини з Кримського напрямку стосовно знищення загарбників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Головному управління розвідки МО заінтригували заявою після влучання у російський ракетоносій "Аскольд".

Крім того, ми раніше інформували, що очільник естонської розвідки Антс Ківісельг заявив, що Росія мала багато часу, щоб побудувати лінії оборони, тому українським військам поки важко звільнити Крим і відрізати загарбників від окупованих територій.

Читайте також: