Данілов заявив, що тепер Міносвіти вирішуватиме, чи потрібна чоловікам призовного віку друга вища освіта

Міністерство освіти визначатиме, чи доцільно чоловікам призовного віку отримувати другу, чи третю вищу освіту.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в етері Українського Радіо.

Данілов заявив, що питання "другої вищої освіти, третьої, а подекуди й четвертої" питанням "морального порядку" і зазначив, що його досліджуватиме міносвіти.

"Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом – 40–50 років вирішили здобувати другу-третю освіту. Кількість людей, які хочуть здобути освіту, збільшилась в рази. Якщо ви можете служити в армії, придатні, то почекає навчання, чи ні, буде вирішувати відповідне міністерство", - заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що імена лікарів-хабарників і ухилянтів оприлюднять публічно.

Крім того, ми раніше інформували, що Олексій Данілов заявив, що в Україні обмежено придатних чоловіків можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

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