Данілов заявив, що Україна має свою зброю для ударів по цілях на території Росії

За його словами, Україні ніхто не забороняє знищувати цілі в РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна має свою зброю для ураження цілей на території Росії.

Про це Данілов сказав в інтерв'ю CNN.

За його словами, українським захисникам нічого не завадить вражати ворожі цілі на території країни-агресорки.

"Що стосується території Росії, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. Чи є в нас така зброя? Так, є", - заявив секретар РНБО.

Своєю чергою, CNN пише, що західні країни не заохочують завдавання Україною ударів по території Росії зброєю, яку вони надають.

Нагадаємо, раніше Данілов заявляв, що Росія готується до максимальної ескалації війни, яка може статися через два-три тижні. Секретар РНБО попередив, що наступні два-три місяці важких боїв будуть визначальними у війні.

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