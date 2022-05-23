DAO Charity: Навіть невелика пожертва може допомогти народу України в боротьбі за свободу

Кровопролитна та жорстока війна, яку розв’язала росія на українській землі продовжується, тому небайдужі українці роблять все, щоб допомогти нашим військовим – забезпечити матеріально, підтримати тил, допомогти цивільним громадянам, які постраждали в результаті бойових дій. Українці – здатні ефективно об’єднуватися заради спільної мети.

Одним із громадських об'єднань, що має на меті допомагати цивільним і військовим, стала спільнота DAO Charity. Саме для цього, DAO Charity з першого дня війни розпочала активну співпрацю з волонтерами, військовими, лікарями та звичайними громадянами, що постраждали від дій окупантів.

Місія DAO Charity — об'єднати добрі серця та блокчейн-технології для того, щоб допомогти Україні та змінити світ на краще.

Основні напрямки діяльності спільноти DAO Charity:

матеріально-технічна допомога бойовим підрозділам Збройних Сил України, направлена на підвищення їх спроможностей до виконання завдань;

гуманітарна допомога цивільному населенню України, постраждалому від війни;

допомога лікарням та госпіталям в підвищенні рівня та якості медичного обслуговування поранених та постраждалих.

Всі пожертви збираються в криптовалюті. Шлях пожертв прозорий та легко відслідковується. Донатори завжди можуть впевнитись в тому, що їх кошти використовуються за призначенням.

Від початку війни спільнота надала допомоги населенню України та підрозділам збройних сил України більше ніж на $600 000. Відповідні звіти вже опубліковано на офіційних ресурсах спільноти. Після аналізу потреб військових, було прийняте рішення відправити більшу половину на закупівлю військового обладнання. Згідно з переліком необхідного обладнання, було придбано 85 тепловізорів, 48 коліматорних та снайперських прицілів, 1800 турнікетів, 201 тактичний наплічник, 30 міношукачів, 128 активних навушників, 3 буси та інше військове майно.

Частину коштів виділено на потреби цивільного населення – це медикаменти та медичне обладнання на суму більше $16 000. У перелік входять продукти харчування, напої, одяг, засоби гігієни та інше. Жоден, хто звернувся до спільноти з проханням допомоги, не залишився без уваги. Завдяки скоординованим діям волонтерів, гуманітарна допомога поступала навіть у важкодоступні та небезпечні місця. Звісно, що з особливою увагою волонтери поставилися до територіальної оборони. Ці героїчні хлопці та дівчата день-у-день зустрічалися обличчям з небезпекою, хоча донедавна були звичайними людьми. Волонтери DAO Charity з великою любов’ю готували для них обіди та випікали смаколики. Більше $34 000 було витрачено на їжу для мужніх воїнів тероборони. Всі ці гроші було зібрано та витрачено із початку існування спільноти. Далі - більше!

Для максимальної прозорості команда DAO Charity оприлюднила звіти щодо проведених операцій. Це була неперевершена мить для всіх тих, хто з початку війни допомагав спільноті на волонтерських засадах. Адже, всі ці люди з одного боку стикалися з людськими стражданнями, з мужніми воїнами, з жорстокістю та нетерпимістю, а з іншого — бачили великі серця донаторів, волонтерів та підписників всього світу.

Для того, щоб стимулювати надходження донатів та максимально привернути увагу до проблематики України, спільнота готує до запуску ексклюзивну колекцію з 10 000 унікальних NFT, присвячених військовим України – Воїнам Свободи. Керівництво DAO Charity знайшло свій спосіб відобразити історію, що відбувається вже сьогодні — скоро вийде перший витвір «Воїн Свободи».

Співпрацюючи з українською армією, DAO Charity перетворює блокчейн технології на речі першої необхідності: від речей для армії до медикаментів та харчування. Кожен отриманий долар дозволяє нашим захисникам боротися далі. Усіх охочих запрошуємо долучитися до допомоги. Кожен здатен на добро.