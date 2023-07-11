Дари природи: на Тузлівських лиманах шторм нагодував риб і птахів

На Тузлівських лиманах декілька днів поспіль вирував потужний шторм. Він приніс неабиякий сюрприз – мотиль хірономід.

Про це повідомляє Національний природний парк "Тузлівські лимани".

Цікаве явище на Тузлівських лиманах

Що відомо про мотиля

Хірономіди – це ті комахи, які нерідко докучають людям біля водойм. Річ у тім, вони мають величезне значення як природний корм. Для людей і тварин ці комарі абсолютно нешкідливі, вони не мають здатності кусати. Натомість їхні личинки служать улюбленою "продовольчою базою" для риб і птахів.

"Обстежуючи вчора мілководдя наших лиманів після потужного літнього шторму, ми виявляємо багато мотиля, іноді у скупченнях водоростей, які викидає лиманний шторм. І тут, у місцях зосередження мотиля, накопичується на годівлі дуже багато птахів, серед яких наймасовішими є декілька видів качок, мартини звичайні та малі, кулики брижачи та інші, загальною чисельністю декілька десятків тисяч. Серед них – понад 500 рожевих фламінго", – розповіли у парку.

Мотиль, який викинуло на берег

Так, на узбережжі Тузлівських лиманів мотиля вистачить на сотні тисяч риб і птахів, що суттєво підтримає їхні популяції. А той мотиль, що не буде з'їдений, стає органічним фундаментом для мух-береговушок і основою для формування лікувального мулу.

"Проте основна частина мотиля залягає у величезних пластах лиманних мулів і періодично буде "випливати" знов після наступних штормів. Мотиль виживає під морозами й ранньою весною перетворюється на лялечку та імаго", – пояснили фахівці.