Дарницька ТЕЦ зупинилася після масованої атаки РФ: яка ситуація у Києві

Дарницька ТЕЦ / © УНІАН

Унаслідок масованого обстрілу української енергетичної інфраструктури вночі 3 лютого Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала значних руйнувань і тимчасово припинила роботу.

Про пошкодження стратегічного об’єкта повідомили у компанії «Євро-Реконструкція», якій належить підприємство.

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, станція спеціалізується на виробництві тепла для населення. За його словами, план відновлювальних робіт уже окреслено, проте процес повернення ТЕЦ до експлуатації триватиме значний час.

«Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень. Це військовий злочин Росії», — зауважив Шмигаль.

Як повідомили у компанії, наразі на території Дарницької ТЕЦ тривають технічні обстеження. Фахівці підприємства спільно з відповідними службами працюють над усуненням наслідків атаки. У компанії «Євро-Реконструкція» підкреслили, що відновлення обладнання відбуватиметься поетапно після ретельної перевірки кожного вузла.

Що відомо про нічну атаку по Києву

Нагадаємо, вніч на 3 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України, цілячись у ТЕЦ і ТЕС під час рекордних морозів -25°C. Без теплопостачання залишилися сотні тисяч сімей.

Київ та Харківщина стали головними цілями російського удару по енергетиці.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив ворог цілеспрямовано бив по ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі,

За даними Київського міського голови Віталія Кличка, через зупинку теплоелектроцентралі без опалення залишилися близько 1100 житлових будинків у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. З метою запобігання пошкодженню комунікацій унаслідок розмерзання систем, комунальні служби вранці здійснили злив води з мереж опалення.

Загалом нічна атака на Київ спричинила руйнування у кількох районах міста. За офіційною інформацією, шестеро людей дістали поранення, двох із них госпіталізували до медичних закладів столиці.