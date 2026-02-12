Дарує “квартири” і створює пару на все життя: екологи розповіли про рідкісного птаха Чернігівщини

Дятел білоспинний. Фото: Державна екологічна інспекція у Чернігівській області

Екологи виявили на території Чернігівської області рідкісного червонокнижного птаха — дятла білоспинного, популяція якого останнім часом скорочується через людську діяльність. Цей вид є одним із п’яти видів дятлів у фауні України. Він має особливу форму голови та веде незвичний для більшості цих птахів спосіб життя, обираючи для домівок старі захаращені ділянки лісу.

Про дивовижний світ червонокнижних тварин розповіли у Державній екологічній інспекції Чернігівської області.

Як впізнати рідкісного красеня

Фахівці зазначають, що білоспинний дятел помітно відрізняється від свого родича — великого строкатого дятла. Він дещо більший за розмірами (вага сягає 112 грамів), має довшу шию та дзьоб, а також голову «неправильної форми».

Птахи мають виражені відмінності залежно від статі. Головна прикмета самця — червоний верх голови, тоді як у самиць шапочка чорна. Спина у птаха біла (що й дало назву виду), а підхвістя — рожево-червоне. Молоді птахи виглядають дещо тьмяніше, ніж дорослі особини.

Лісова романтика і безкоштовні «квартири»

Цей вид дятлів демонструє дивовижну вірність місцю та партнеру. Хоча більшу частину року самець і самка можуть жити окремо, на період розмноження (з березня по червень) пари часто возз’єднуються на одній і тій же ділянці лісу. Батьківські обов’язки вони ділять порівну: поки один полює, інший гріє пташенят.

Цікаво, що цей птах вирішує житлове питання не лише для себе. Як повідомляв «Час Чернігівський», щороку пара видовбує абсолютно нове дупло для пташенят у м’яких породах дерев. А старі «квартири» дятли шляхетно залишають іншим лісовим мешканцям — синицям, мухоловкам та кажанам, які не здатні побудувати собі дім самостійно.

Гурман, що ігнорує шишки

На відміну від інших видів дятлів, білоспинний — справжній «м’ясоїд» і ніколи не довбає шишок заради насіння. Його основна їжа — це личинки великих комах (жуків-вусачів), лялечки молі та інші шкідники, які живуть глибоко під корою.

Він працює як хірург на нижніх ярусах лісу: зазвичай птах шукає поживу на висоті до 3 метрів від землі, обираючи найбільш прогнилі частини стовбура. Лише наприкінці літа він може «поласувати» десертом — ягодами, горіхами ліщини чи жолудями.

Чому зникає корисний птах

Білоспинний дятел занесений до Червоної книги України зі статусом «рідкісний». Його головний ворог — суцільні вирубки старих лісів. Птах потребує специфічних умов: світлих березняків, ділянок з дубами та ясенами, і обов’язково — наявності сухих та повалених буревієм дерев, де він знаходить їжу. Знищення таких «неохайних» ділянок лісу позбавляє птаха шансів на виживання.

