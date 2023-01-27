Даруйте рації Захисникам, купуючи “Flint”, “Сан Санич”, “Chipster’s” чи “Big Bob”: благодійна ініціатива від українських снеків!

Будь-який внесок у Перемогу важливий незалежно від його розміру, адже в глобальному масштабі ми робимо одну велику добру справу. Щоб кожен міг долучитися до допомоги, українські бренди групи компаній “Star Brands” запровадили соціальну ініціативу для збору коштів на рації для ЗСУ.

Приєднуйтесь до ініціативи й долучайте близьких:

Купуйте будь-який продукт “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич” чи “Big Bob”, на якому міститься позначка “Героям на зв’язок”. Шукайте в упаковці фішку з кодом. Реєструйте її на сайті або в чат-ботах Вайберу чи Телеграму. Отримайте 5 гривень і в один клік оберіть, куди спрямувати кошти – на ваш мобільний рахунок або на рації.

Більше українських снеків купуєте – більше рацій для Захисників спонсоруєте, адже банка ініціативи становить понад 20 мільйонів гривень. Переходьте на лендінг https://dobro.snack.in.ua/ та слідкуйте в режимі онлайн за оновленням збору. Наразі вже вдалося зібрати перший мільйон гривень та закупити першу партію рацій!

Кожні ваші 5 гривень на користь ЗСУ пришвидшують досягнення мети. Тож купуйте українські чипси, арахіс, сухарики чи насіння собі, близьким, друзям, смакуйте ці снеки в компанії, вдома, на роботі – і тим самим творіть добрі справи. Саме завдяки вам Захисники завжди будуть на зв’язку, отже, матимуть додаткові переваги перед ворогом.

Наші Герої дуже потребують рацій – так вони матимуть постійний зв’язок всередині підрозділу, зможуть ефективно координувати свої дії, передавати розвіддані, оперативно коригувати вогонь. Часто рації буквально рятують життя нашим Захисникам.

На сайті реєстрації дивіться, як швидко заповнюється банка, а на фейсбук та інстаграм-сторінках читайте звіти про підтримку ЗСУ: “Chipster’s”, “Flint”, “Сан Санич” та “Big Bob”.

Ваша маленька допомога є важливим внеском у спільну Перемогу!