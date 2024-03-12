Даша Малахова заявила про "військового", який їв руками оселедець у магазині: ведучу викрили у брехні

Українська ведуча та акторка Даша Малахова днями потрапила в гучний скандал, розповівши про "чоловіка в зеленому одягу", який нібито був військовий, їв руками оселедець просто посеред магазину та навів жах на інших відвідувачів та навіть на продавця.

Користувачі Мережі вирішили розібратися в цьому. У словах Малахової знайшли чимало неправдивої інформації, починаючи від того, що то був не військовий і їв він зовсім не оселедець. Акторка тривалий час стояла на своєму та врешті визнала, що в її історії є місце брехні.

Редакція сайту ТСН.ua розібралася у скандалі довкола ведучої. Пропонуємо дізнатися, що саме сказала Даша Малахова, що в її історії не є правдою та як вона це пояснює.

Даша Малахова / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Даша Малахова розповіла про нахабну поведінку "чоловіка в зеленому одязі", що руками їв оселедець в магазині. Акторка припустила, що він був військовим

Ведуча розповіла, що разом з чоловіком завітала до одного з київських рибних магазинів. За словами Даші, до закладу зайшов нібито військовий, який почав руками їсти оселедець просто посеред магазину. Малахова додала, що до чоловіка одразу ж підійшов наляканий продавець і між ним почала розмова не з приємних.

"Ми з чоловіком зайшли до відомого рибного магазину і взяли собі їжу, щоб там і з'їсти. Краєм ока я побачила військового, який підійшов до діжки з оселедцем, засунув руку і дістав рибу, яку почав їсти. Ця поведінка була не те що б дивною, а скоріше такою, що викликає. З'явився продавець Роман, який одразу взявся обслуговувати людину в зеленому одязі без ознак, тому важко сказати військовий він насправді чи все ж просто людина в зеленому одязі. Він доїдав на очах у всіх рибу і запитав у продавця: "І що ти мені зробиш?", "Налякався? Тобі треба в армію, перестанеш лякатися!" - написала Малахова.

Допис Даші Малахової

Ведуча зазначила, що всі відвідувачі довкола відчували напругу. Тим часом "чоловік у зеленому вбранні" нахабно пішов до каси, аби розплатитися. Даша Малахова ж підійшла до продавця, який повідав їй, що не на жарт перелякався.

"Це був дуже напружений момент, я давно не відчувала тривогу такого рівня, мені здалося, що всі завмерли. Увесь середній клас, який жував там креветку, всі люди, всі військові, ветерани, батьки дітей все зрозуміли, що це стане повсякденністю. Потім він просив переважити рибу, яку вже зважив продавець, - пішов до каси. Я підійшла до Романа і сказала, що він тримався круто. Продавець сказав, що сильно налякався і стресонув", - додала Малахова.

Як Дашу Малахову викрили у брехні та яку неправду вона вказала у своїй історії

На допис ведучої звернув увагу сержант ЗСУ Олександер Башук, який до війни працював адвокатом. Він поспілкувався з менеджером рибного магазину та безпосередньо з продавцем Романом. Виявилося, що в закладі є дегустація. Тобто кожен охочий може скуштувати рибу. Чоловікові, якого Малахова назвала "військовим", зробили зауваження через те, що він дегустував продукцію без спеціальних рукавичок.

"Продавець Роман зробив покупцеві зауваження, що за правилами цього магазину пробувати можна лише вдягнувши рукавичку. Тобто згідно з бізнес-стратегією магазину в ціну товару включено можливість дегустації його клієнтами, а зауваження робляться всім покупцям, що нехтують вимогою вдягнути перед цим рукавичку. Саме з цієї причини продавець Роман відмовився від пропозиції покупця оплатити вартість того, що той з'їв, чим так сильно налякав Дашу та її чоловіка", - зазначив Башук.

Олександер Башук

Окрім того, продавець зазначив, що на одягу "чоловіка у зеленому вбранні" не було шевронів, тож чи був він військовим – достеменно невідомо. Ба більше, Малахова навіть збрехала у дрібницях, адже чоловік дегустував не оселедець, а тушку сардини.

"До речі, Даша збрехала навіть в дрібниці: жодного оселедця ніхто насправді в тій історії руками не їв. Вся криветково-оселедична драма в голові та на сторінці Даші прототипом мала дегустацію тушки сардини", - додав Башук.

Саме той "оселедець", про який писала Даша Малахова

Як Даша Малахова продовжувала стояти на своєму, а згодом визнала, що збрехала

Олександер Башук розповів, що Даша Малахова продовжувала стояти на своєму. Ба більше, ведуча навіть зв'язалася з ним телефоном та заявила, що "Генштаб заборонив військовим коментувати її допис.

"Малахова зателефонувала і розпочала розмову буквально з наступного повідомлення: "Генеральний штаб заборонив всім військовим коментувати допис про оселедець". Наступні 16 хвилин розмови ми витратили на мої невдалі спроби з'ясувати, хто ті військові, що планували "коментувати допис", а головне, хто ж доручив Малаховій довести мені "наказ Генштабу всім військовим утриматися від коментування допису ". Даша не виказала "військову таємницю", лише в різних конструкціях повторювала, що йдеться про її "військових-знайомих", з якими вона "на цьому тижні проведе наради, як вийти зі скандалу", - переказав їхню розмову сержант.

Даша Малахова / Фото: instagram.com/dashamalakhova

До речі, в ході розмови виявилося, що Даша з чоловіком в магазині їла не креветки, як заявляла раніше, а бутерброди з тріскою.

Врешті, скандал закінчився тим, що Малахова визнала, що в її історії дійсно є місце брехні. Ведуча також перепросила у всіх військовий, яких міг образити її допис.

"Хоч і креветки ми не їли… Я хочу попросити вибачення перш за все у людей, військових, яких я дійсно образила своїми дописами. Звісно, я не хочу, щоб здавалося, що всі воїни агресивні. Я дійсно буду обережніша, розумніша, коректніша", - зазначила Малахова.

Даша Малахова / Фото: instagram.com/dashamalakhova

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