"Дата нападу була не 24 лютого, а 22-го": Данілов розповів, що українська влада знала про плани Кремля почати війну

"Дата нападу була не 24 лютого, а 22-го": Данілов розповів, що українська влада знала про плани Кремля почати війну

РНБО навіть заздалегідь підготувала документи, які необхідно було терміново підписувати 24 лютого.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що українська влада знала про плани Росії здійснити повномасштабний наступ на Україну, проте дату очікували іншу.

Про це Данілов повідомив в інтерв’ю для ВВС Україна.

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"Ми були свідомі того, що буде відбуватися на території нашої країни. Більше того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз", — сказав Данілов.

За його словами, українська влада не очікувала лише того, що буде задіяна територія Білорусі, адже передбачалося, що це буде відбуватися дещо інакше.

Секретар РНБО наголошує, що сьогодні не слід звинувачу владу у приховуванні цієї інформації.

"Звинувачувати нас, що ми не готувалися, — абсолютно некоректно. Ми не могли вийти і публічно сказати населенню: "Друзі, 22 лютого починається війна". Це неприпустимі речі з точки зору державного управління. Але ми готувалися", — наголосив Данілов.

Він також зазначив, що одразу після початку вторгнення 24 лютого всі члени РНБО одразу підписали заздалегідь заготовленні документи.

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"Я можу сказати, коли 24 лютого о 5 ранку, - хоча насправді вторгнення почалося о 3:40, саме тоді на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків - то коли десь з п'ятої до пів на шосту зібралися члени РНБО, у нас вже були заздалегідь заготовлені усі нормативно-правові документи, які ми мали прийняти", — розповів Данілов.

За даними РНБО, 22 лютого ввечері українські розвідники мали докази, що росіянам видали накази про наступ, але потім російське командування змінило дату на 24 лютого.

Данілов наголошує, що всі розвідки західних країн пророкували, що Україна протримається не довше 21 дня. Проте сам Данілов пояснював делегатам зі США, Великої Британії та інших країн, що не достатньо рахувати лише кількість танків і гармат, бо навіть без цього українці боротимуться за свою землю.

Крім того, Данілов зазначає, що закон "Про національний супротив", яким створювали батальйони територіальної оборони набув чинності ще 1 січня. Тобто українська влада заздалегідь підготувалася до того, що вогнепальну зброю видаватимуть усім охочим.

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