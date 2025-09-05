Дата похолодання та погода вихідними: синоптикиня здивувала прогнозом

Погода потішить українців / © Pixabay

Найближчі субота та неділя — 6-7 вересня, будуть в Україні теплими і переважно сонячними. Максимальна температура повітря протягом дня становитиме +24+29 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Через близькість атмосферного фронту в західних областях України подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря може знизитися на 2-4 градуси», — зазначила вона.

Уночі температура опуститься до +12+16 градусів, на півдні та заході до +18 градусів.

У Києві буде сухо, сонячно та +25 +26 градусів.

«13-14 вересня, за попередніми прогнозами, також обіцяють комфортну погоду. Похолодання орієнтовно десь від 16-17 вересня», — додала синоптикиня.

Раніше синоптик повідомив, що в Україні поступове зниження температури очікується вже у другій половині вересня. До 12-13 вересня в регіонах триматиметься антициклональний характер погоди.