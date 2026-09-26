Дата-центри під ударом: які цілі ставить перед собою Росія, атакуючи вузли зв’язку в Києві

Удари по дата-центрах у Києві — це щось нове в тактиці російського терору / © Associated Press

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Від початку вересня Росія системно атакує українські дата-центри і вузли зв’язку. На відміну від точкового пошкодження кабелю, фізичне руйнування або знеструмлення серверного майданчика призводить до одночасного виключення сотень сайтів, державних послуг, служб доставки та торговельних мереж.

Чому атаки на дата-центри небезпечні — пише видання The Guardian.

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Українські посадовці та представники бізнесу вважають, що останні удари можуть свідчити про більш цілеспрямоване посилення кампанії проти цифрової інфраструктури.

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«Українська держава та економіка за останні роки дедалі більше залежать від цифрових технологій. Банківські операції, платіжні системи, торгівля та значна частина державних послуг функціонують завдяки взаємопов’язаній телекомунікаційній і дата-інфраструктурі», — зазначають журналісти.

На думку видання, остання хвиля атак може бути частиною ширшої російської кампанії, спрямованої на порушення роботи цієї системи в межах повітряних ударів по Україні.

РФ атакує дата-центри в Україні — що відомо

Росія дедалі частіше атакує дата-центри та вузли зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету. Компанія заявила, що переноситиме ядро мережі до іншої локації.

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що попри російські удари по інформаційній мережевій інфраструктурі, повного зникнення Інтернету по всій Україні не очікується.

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Нардеп Олександр Федієнко запевнив, що ракетні удари завдають шкоди лише окремим локальним операторамв Україні, що не створює глобальної загрози.

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