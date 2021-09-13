Дав виховного потиличника: у Рівному працівник залізниці врятував життя хлопця на переїзді (відео)

Залізничник вискочив із будки і підбіг до хлопця, який хотів перейти залізничний переїзд.
У Рівному працівник залізниці попередив нещасний випадок. Він повідомив про небезпеку хлопця, який стояв надто близько біля залізничної колії.
Відео інциденту виклали у Мережі.
На кадрах видно, як на залізничному переїзді скупчилися автівки, чекаючи поки проїде потяг. Натомість, один із перехожих став біля самої колії і намагався перейти її.
Буквально за мить до того, як проїхав потяг, із будки на переїзді вибіг залізничник, підбіг до хлопця і дав йому потиличника. Після цього останній відійшов від колії. Таким чином залізничник завадив нещасному випадку, який міг статися з пішоходом, оскільки потяг міг його збити, або його могло повітрям затягнути під вагони.
Після такого "попередження" працівник залізниці повернувся на робоче місце, а хлопець, який отримав зашийника, залишився стояти і обмірковувати, чим для нього могла закінчитися його безпечність.
За словами очевидців, пішохід був у навушниках.
Нагадаємо, що у Харківській області потяг збив на смерть підлітка, який їхав на велосипеді.