Лікарі давали 1% на життя: 62-річний прикарпатець одужав з 95% ураженням легень та інсультом

Донька вже кілька разів прощалася з хворим батьком, у якого в реанімації ще й до COVID-19 додався інсульт.

62-річний Володимир Литвіняк з Івано-Франківської області три місяці боровся з коронавірусом. У чоловіка було 95% ураження легень, він 48 днів провів у реанімації, 37 з них на апараті ШВЛ. З ним уже кілька разів прощалася донька Наталія.

Та попри те, що медики давали лише 1% на життя, Володимиру все ж вдалося перемогти недугу. Донька запевняє – диво, а лікарі кажуть – рекордсмен, йдеться в сюжеті РАІ.

"Він поступив до нас у вкрай важкому стані, самостійно він дихати не міг, був під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень. На ньому він перебував 37 днів. Самостійного ефективного дихання не було", - розповів лікар анестезіолог-реаніматолог Юрій Манівчук.

До COVID-19 додалися ускладнення. У Володимира просто у реанімації стався інсульт. Зараз чоловік наново вчиться ходити та говорити.

"Стан хворого в динаміці з покращенням, він вже не кисневозалежний, вдома періодично перебуває на оксигенотерапії, але сатурацію отримує. Його чекає довгий реабілітаційний період", - зазначив лікар.

Нагадаємо, британець хворів на COVID-19 понад 10 місяців. Недуга зруйнувала йому легені, а його дружина вже п'ять разів починала готувати похорон, але чоловіку, на щастя, таки вдалось одужати.

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