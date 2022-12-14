Давали воду через день і морили голодом: Лубінець розповів про дитячі катівні у Херсоні

На окупованих територіях України є навіть катівні для дітей.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські окупанти на захоплених територіях облаштовують не лише катівні для дорослих, але й для дітей.
Про це він сказав у доповіді про дотримання прав постраждалих внаслідок російської агресії проти України, повідомляє "Суспільне".
"На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив 2 катівні, один хлопець там перебував 90 днів, його виводили на розстріл. В Херсоні 10 катівень, в одній окрема камера, де тримали дітей", — сказав омбудсмен.
За його словами, дітей не годували, а воду давали через день.Їх також залякували тим, що батьки від них відмовилися.
"Був один затриманий хлопчик, який на телефон сфотографував російську техніку, тримали в катівні застосуванням тортур", — сказав він.
Нагадаємо, що окупанти до смерті закатували пастора та його 19-річного сина на Херсонщині. Тіла, які були понівечені до невпізнаваності, знайшли у лісі.
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