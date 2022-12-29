Єрмак пояснив, навіщо публікує ребуси у соцмережах

Єрмак визнав, що з креатививними ребусами йому допомагають.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що свої загадкові зашифровані повідомлення-ребуси в Telegram пише, щоб "дати людям позитив і надію".

Про це Єрмак сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Це буде нецікаво, якщо я буду просто писати. Чому я став це робити?.. Я думаю, що важливо людям давати надію. Дуже важливо навіть до серйозних речей ставитися з позитивом. Плюс – всі ми колись були фанатами кросвордів, ребусів і так далі. Тим більше, що завжди, коли я це роблю, це пов’язано з приємними новинами та подіями, які можна анонсувати і які викличуть в людей лише позитив", – пояснив керівник ОП.

Єрмак визнав, що з креатививними ребусами йому допомагають. Також він пояснив, чому часто публікує повідомлення вночі, коли більшість українців сплять. За словами глави ОП, часом потрібно зробити анонс важливих подій, які прив'язані до іноземних партнерів з іншого часового поясу.

Зазначимо, що Андрій Єрмак уже став героєм низки мемів в українських соцмережах через свої ребуси. Користувачі жартують, що йому потрібно подарувати клавіатуру.

Так, на один з дописів у мережі "відреагував" пес Патрон: "Вам таки передали клавіатуру".

Керівник ОП у відповідь опублікував фото Патрона, на голові якого намалювали новорічну шапку:

"Що це тобі на голові намалювали? Може справжнього подарувати?", — написав Єрмак.