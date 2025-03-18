"Давай по газах, поки не передумали!": футболіст Мілевський розповів про свою зустріч із ТЦК

Ексфутболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський розповів про зустріч зі співробітниками ТЦК. Минулого літа спортсмена попросили показати документи, та згодом відпустили.

Про це футболіст розповів у прямому ефірі свого TikTok.

"Приїхали дівчата з Одеси десь у липні. Будинок, басейн, двіж, шампанське. Минула комендантська година, закінчилося просеко, п'ята ранку. Я викликаю таксі десь о 5:30. Приїжджаю на заправку, взяв собі й таксисту хот-дог. Купив дві пляшки шампанського дівчатам, п'ять хвилин і назад. Виходжу з хотдогом, такий задоволений. Стоїть бус, з нього виходять люди у формі. Один із них попросив показати документи. Я кажу так, дивіться. Підходжу, думаю, як в соцмережах буде: заштовхають в бус, не розбираючись, і поїдуть. Але хтось із них, старший, тоді сказав: "Ви що, травите? Це Артем Мілевський, відпустіть його". Я одразу пішов до машини, кажу водію: "Шеф, давай по газах, поки не передумали", – сказав Мілевський.

Раніше ми писали про те, що у Харкові працівники ТЦК за кермом авто під час руху збили велосипедиста.

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