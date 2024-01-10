"Давай у кущі!": військовий армії РФ показав, як по окупантах відпрацювали ЗСУ (відео)

Так, військовий армії РФ показав, як із побратимами потрапив під український обстріл на Куп'янському напрямку. Яскраві кадри він зняв на GoPro.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Російський військовий показав, як по ньому та його товаришах по службі відпрацювали ЗСУ

"Їдь, на**й, у Кущі!", – емоційно вигукував росіянин.

Він також сумно визнав, що когось з його побратимів на прізвисько "Муха" таки зачепило. Що ж, сподіваємося, ворог зазнав втрат, а це не може нас не тішити. Бо кожен, хто прийшов на нашу землю, в ній і поляже.

Раніше українські бійці показали роботу дронів по позиціях і техніці росіян.

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