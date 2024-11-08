"Давай, Вова, давай!": проросійський нардеп Шевченко пригрозив Зеленському й закликав до переговорів

Як відомо, він є відкритим фанатом Лукашенка.

Нардеп Євгеній Шевченко оприлюднив допис, в якому погрожує президенту Зеленському та схиляє його до переговорів. Політик із Мелітополя "щирою" російською навіть запропонував свої послуги.

Про це Шевченко написав у своєму телеграм-каналі.

"Я допоможу, якщо що. Знову з'їжджу до Мінська. Все вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу", – висловився Шевченко.

На його думку, потрібно закінчувати із "політичними переслідуваннями народних депутатів України". Шевченко незабаром обіцяє внести відповідний.

"Олександр Дубінський, Артем Дмитрук, Нестор Шуфрич, - усі мають повернутися до зали парламенту", – зазначив Шевченко.

Крім цього, нардеп вважає, що мають бути припинені "кримінальні переслідування щодо громадських діячів: Геннадія Балашова, Дениса Єлисійовича, Руслана Кацаби, Олексія Арестовича, та інших".

"Усі вони, і багато інших, мають повернутися до України, маючи можливість вільно і спокійно продовжувати свою просвітницьку роботу. І дати спокій всім простим громадянам України, яких переслідували лише за їх переконання", – завершив свою думку Шевченко.

Реакція Єрмака

На допис скандального нардепа вже відреагував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Якщо у їхніх головах національні інтереси = поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ", – акцентував посадовець.

Він учергове наголосив, що план перемоги України, Формула миру – це шлях до справедливості.

Раніше стало відомо, що нардепа Євгена Шевченка, якого виключили зі "Слуги народу" через поїздку до Лукашенка, підозрюють у державній зраді. Він поскаржився, що йому "шиють створення "русского мира" в Україні".

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