"Давай вже збирати на "Зірку смерті": реакція Мережі та меми про купівлю супутника для ЗСУ

Українці у соцмережах жваво та з позитивом відреагували на звістку про покупку фондом Сергія Притули супутника для українського війська.
Новина про супутник для ЗСУ також стала приводом для мемів та жартів у Мережі.
ТСН.ua зібрав добірку реакцій користувачів соцмереж.
Українці жартують про те, що розповідатимуть дітям: "От я у твоєму віці купив супутник", а також про те, що пройшли шлях від здавання грошей на штори у школі до здавання коштів на супутник. Звісно ж у Мережі вже почали жартома будувати плани про купівлю "Зірки смерті" — бойової космічної станції у вигаданому всесвіті "Зоряних воєн".
Комік Тарас Стадницький у своєму дописі жартівливо обіграв те, як українці реагують на покупку супутника, а ще припустив, що фонд Притули невдовзі може звернутися до відомого винахідника та бізнесмена Ілона Маска.
Притула:— Taras Stadnytskyy (@stadnytskyy) August 18, 2022
- ми купили супутник!!!
українці:
- не можна було зібрати на супутник, а потім домовитися щоб нам дали супутник на халяву?
- а поляки і литовці вже почали збирати на супутник?
- а можна з супутника йобнути по Кримському мосту? нє? то нахуя він вопше?
- пане Ілон, в нас позаштатна ситуація!— Taras Stadnytskyy (@stadnytskyy) August 18, 2022
- збій систем? проблема на якомусь заводі?
- гірше - на електронку прийшов лист із Фонду Притули... ну як лист - пропозиція...
-
August 18, 2022
Чому супутник такий дорогий, шо – не можна було з ресор зробити? Он в мене кум в гаражі з лютого паяє супутники з ресор, вони дешевші, так, але краще ніж нічого!— Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 18, 2022
Притула: *купує супутник*— Кібердімон (@dp_standup) August 18, 2022
путін через місяць:
«мною бьіло принято решение закопать страну под землю…»
ви розумієте шо люди цієї ой божечки бідної аграрної країни назбирали бабла щоб ведучий ХТО ЗВЕРХУ купив СУПУТНИК— ная яка позорниця (@badabosoo) August 18, 2022
СУПУТНИК?! Оце дійсно щоразу як треба— Rozetka (@rozetka_ua) August 18, 2022
Пани @igorlachenkov та @serhiyprytula , побажання почули ;) pic.twitter.com/LPHnqr3reU
— Глянь! Яке небо зоряне! Он та зірка, то — ти!— Макс Щербина (@max_shcherbyna) August 18, 2022
— Гарно...
— А он та зірка, поруч, то — я!
— Так...
— А бачиш, бачиш, зірочка на зірочці?!
— Бачу!
— ЦЕ УКРАЇНСЬКИЙ РОЗВІДУВАЛЬНИЙ СУПУТНИК SAR ЇБЕ РОСІЙСЬКУ ОРБІТАЛЬНУ СТАНЦІЮ МИР!
Тобто ви хочете сказати, що я пройшла шлях від "скинулась на штори в школі" до "скинулась на СУПУТНИК" ???— flùr (@mindenerwa_) August 18, 2022
140 млн расєян: а шо ми можем сдлєлать— N.B. (@nazariy_b) August 18, 2022
40 млн українців: *купують супутник*
Притула: купує супутник— Денис Казанський (@den_kazansky) August 18, 2022
Російська Армія: pic.twitter.com/TUmMysg5Dr
ми реально переграли своїх батьків з їх "а ось я в твоєму віці вже працював і двох дітей мав" і тепер зможемо казати своїм дітям "а ось я в твоєму віці СКИНУВСЯ НА СУПУТНИК— уляна (@ulyamustdie) August 18, 2022
увага, завтра після 14:00 буде літати супутник і всіх ОБЛУЧАТИ!!! Симптоми:— Перша приватна мемарня (@2pryvatmemarnya) August 18, 2022
— зразу хочеться курку-гриль
— в голові лунає "Файне місто Тернопіль"
— хочеться карати остапа
Закривайте вікна, ховайтеся під стіл! це супутникоцид!!!!
Two months ago, @serhiyprytula, @igorlachenkov & millions of Ukrainians raised $17M to buy 3 Bayraktar combat drones.— Serhii Holovach (@hlvch) August 18, 2022
We got them as a gift—so instead we bought an ICEYE satellite.
I guess there is no need to stop there. Let's buy a space flotilla next! pic.twitter.com/rVBqN5u1hZ
Россияне! Есть простой способ как за 5 мінут спастісь от украінского спутніка! Чтоб вас нє увідєлі із космоса достаточно смастєріть просту совєтскую… pic.twitter.com/mcWA4MyyIx— Serhii Sternenko (@sternenko) August 18, 2022
Українці купують супутник— Ларін (@LarinViktor92) August 18, 2022
русня тим часом: pic.twitter.com/YrcijCzRQD
– Люба, підемо сьогодні на сіновал?— Nariman Aliev (@narik_aliev) August 18, 2022
– Дивитись на зірки?
– Краще. На супутник Притули.
drop
Фонд Притули придбав для ЗСУ супутник!— ЦПК | Центр протидії корупції (@zer0corruption_) August 18, 2022
Чим відповість Повернись живим? F-16? Томагавк?
А взагалі така конкуренція нам дуже подобається pic.twitter.com/JlNSr5Fqcs
Притула купив супутник.— Потерчата і мавки (@m86267319) August 18, 2022
Українці: давай вже збирати на зірку смерті pic.twitter.com/2Vo2HwrKF6
Муд: Кулеба. Коли хочется вже побачити супутник, але ти на роботі pic.twitter.com/Yet42dcR4g— Serhii Tyaglovsky (@tyaglovsky) August 18, 2022
Коли почув новини про супутник— green_basilic (@green_basilic) August 18, 2022
/Я кидав більше, ні про що не жалкую/ pic.twitter.com/F7KeFZTb62
росня: ми пєрєдалі на фронт кабласи— Liudmyla Netezhak (@LNetezhak) August 18, 2022
українці: збираємо 600млн на байрактари, а купуємо супутник pic.twitter.com/WMKWUwRMXj
Зараз буде гон, якщо нам подарують супутник, і нам потрібно буде знову думати що купляти pic.twitter.com/JPzAHRZ1ps— Struk Nazar (@Nazariy_Str) August 18, 2022
Скинувшись на Байрактари, ми купили ще й супутник... Та українці - страшна сила, pic.twitter.com/xPUNxfOmfZ— Кактус_з_квіточкою (@vs_cactus) August 18, 2022
Нагадаємо, для захисників України благодійний фонд Притули придбав супутник за 600 млн грн, які українці зібрали на купівлю Bayraktar. Так, ЗСУ отримають доступ до бази супутникових знімків компанії ICEYE на понад рік. Це дозволить оперативно планувати операції.
Зазначимо, що раніше виробник безпілотників вирішив безкоштовно передати ЗСУ три Bayraktar, на які українці збирали гроші.
Читайте також: