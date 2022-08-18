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"Давай вже збирати на "Зірку смерті": реакція Мережі та меми про купівлю супутника для ЗСУ

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"Давай вже збирати на "Зірку смерті": реакція Мережі та меми про купівлю супутника для ЗСУ

Фото з соцмереж

Українці у соцмережах жваво та з позитивом відреагували на звістку про покупку фондом Сергія Притули супутника для українського війська.

Новина про супутник для ЗСУ також стала приводом для мемів та жартів у Мережі.

ТСН.ua зібрав добірку реакцій користувачів соцмереж.

Українці жартують про те, що розповідатимуть дітям: "От я у твоєму віці купив супутник", а також про те, що пройшли шлях від здавання грошей на штори у школі до здавання коштів на супутник. Звісно ж у Мережі вже почали жартома будувати плани про купівлю "Зірки смерті" — бойової космічної станції у вигаданому всесвіті "Зоряних воєн".

Комік Тарас Стадницький у своєму дописі жартівливо обіграв те, як українці реагують на покупку супутника, а ще припустив, що фонд Притули невдовзі може звернутися до відомого винахідника та бізнесмена Ілона Маска.

Нагадаємо, для захисників України благодійний фонд Притули придбав супутник за 600 млн грн, які українці зібрали на купівлю Bayraktar. Так, ЗСУ отримають доступ до бази супутникових знімків компанії ICEYE на понад рік. Це дозволить оперативно планувати операції. 

Зазначимо, що раніше виробник безпілотників вирішив безкоштовно передати ЗСУ три Bayraktar, на які українці збирали гроші.

Українці скинулися на супутник для потреб ЗСУ - нація непереможних

Українці скинулися на супутник для потреб ЗСУ - нація непереможних

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4063
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