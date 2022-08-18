"Давай вже збирати на "Зірку смерті": реакція Мережі та меми про купівлю супутника для ЗСУ

Українці у соцмережах жваво та з позитивом відреагували на звістку про покупку фондом Сергія Притули супутника для українського війська.

Новина про супутник для ЗСУ також стала приводом для мемів та жартів у Мережі.

ТСН.ua зібрав добірку реакцій користувачів соцмереж.

Українці жартують про те, що розповідатимуть дітям: "От я у твоєму віці купив супутник", а також про те, що пройшли шлях від здавання грошей на штори у школі до здавання коштів на супутник. Звісно ж у Мережі вже почали жартома будувати плани про купівлю "Зірки смерті" — бойової космічної станції у вигаданому всесвіті "Зоряних воєн".

Комік Тарас Стадницький у своєму дописі жартівливо обіграв те, як українці реагують на покупку супутника, а ще припустив, що фонд Притули невдовзі може звернутися до відомого винахідника та бізнесмена Ілона Маска.

Притула:

- ми купили супутник!!!



українці:

- не можна було зібрати на супутник, а потім домовитися щоб нам дали супутник на халяву?

- а поляки і литовці вже почали збирати на супутник?

- а можна з супутника йобнути по Кримському мосту? нє? то нахуя він вопше? — Taras Stadnytskyy (@stadnytskyy) August 18, 2022

- пане Ілон, в нас позаштатна ситуація!

- збій систем? проблема на якомусь заводі?

- гірше - на електронку прийшов лист із Фонду Притули... ну як лист - пропозиція...

- — Taras Stadnytskyy (@stadnytskyy) August 18, 2022

Чому супутник такий дорогий, шо – не можна було з ресор зробити? Он в мене кум в гаражі з лютого паяє супутники з ресор, вони дешевші, так, але краще ніж нічого! — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 18, 2022

Притула: *купує супутник*



путін через місяць:



«мною бьіло принято решение закопать страну под землю…» — Кібердімон (@dp_standup) August 18, 2022

ви розумієте шо люди цієї ой божечки бідної аграрної країни назбирали бабла щоб ведучий ХТО ЗВЕРХУ купив СУПУТНИК — ная яка позорниця (@badabosoo) August 18, 2022

— Глянь! Яке небо зоряне! Он та зірка, то — ти!

— Гарно...

— А он та зірка, поруч, то — я!

— Так...

— А бачиш, бачиш, зірочка на зірочці?!

— Бачу!

— ЦЕ УКРАЇНСЬКИЙ РОЗВІДУВАЛЬНИЙ СУПУТНИК SAR ЇБЕ РОСІЙСЬКУ ОРБІТАЛЬНУ СТАНЦІЮ МИР! — Макс Щербина (@max_shcherbyna) August 18, 2022

Тобто ви хочете сказати, що я пройшла шлях від "скинулась на штори в школі" до "скинулась на СУПУТНИК" ??? — flùr (@mindenerwa_) August 18, 2022

140 млн расєян: а шо ми можем сдлєлать

40 млн українців: *купують супутник* — N.B. (@nazariy_b) August 18, 2022

Притула: купує супутник



Російська Армія: pic.twitter.com/TUmMysg5Dr — Денис Казанський (@den_kazansky) August 18, 2022

ми реально переграли своїх батьків з їх "а ось я в твоєму віці вже працював і двох дітей мав" і тепер зможемо казати своїм дітям "а ось я в твоєму віці СКИНУВСЯ НА СУПУТНИК — уляна (@ulyamustdie) August 18, 2022

увага, завтра після 14:00 буде літати супутник і всіх ОБЛУЧАТИ!!! Симптоми:

— зразу хочеться курку-гриль

— в голові лунає "Файне місто Тернопіль"

— хочеться карати остапа



Закривайте вікна, ховайтеся під стіл! це супутникоцид!!!! — Перша приватна мемарня (@2pryvatmemarnya) August 18, 2022

Two months ago, @serhiyprytula, @igorlachenkov & millions of Ukrainians raised $17M to buy 3 Bayraktar combat drones.



We got them as a gift—so instead we bought an ICEYE satellite.



I guess there is no need to stop there. Let's buy a space flotilla next! pic.twitter.com/rVBqN5u1hZ — Serhii Holovach (@hlvch) August 18, 2022

Россияне! Есть простой способ как за 5 мінут спастісь от украінского спутніка! Чтоб вас нє увідєлі із космоса достаточно смастєріть просту совєтскую… pic.twitter.com/mcWA4MyyIx — Serhii Sternenko (@sternenko) August 18, 2022

Українці купують супутник



русня тим часом: pic.twitter.com/YrcijCzRQD — Ларін (@LarinViktor92) August 18, 2022

– Люба, підемо сьогодні на сіновал?

– Дивитись на зірки?

– Краще. На супутник Притули.



drop — Nariman Aliev (@narik_aliev) August 18, 2022

Фонд Притули придбав для ЗСУ супутник!



Чим відповість Повернись живим? F-16? Томагавк?



А взагалі така конкуренція нам дуже подобається pic.twitter.com/JlNSr5Fqcs — ЦПК | Центр протидії корупції (@zer0corruption_) August 18, 2022

Притула купив супутник.

Українці: давай вже збирати на зірку смерті pic.twitter.com/2Vo2HwrKF6 — Потерчата і мавки (@m86267319) August 18, 2022

Муд: Кулеба. Коли хочется вже побачити супутник, але ти на роботі pic.twitter.com/Yet42dcR4g — Serhii Tyaglovsky (@tyaglovsky) August 18, 2022

Коли почув новини про супутник

/Я кидав більше, ні про що не жалкую/ pic.twitter.com/F7KeFZTb62 — green_basilic (@green_basilic) August 18, 2022

росня: ми пєрєдалі на фронт кабласи

українці: збираємо 600млн на байрактари, а купуємо супутник pic.twitter.com/WMKWUwRMXj — Liudmyla Netezhak (@LNetezhak) August 18, 2022

Зараз буде гон, якщо нам подарують супутник, і нам потрібно буде знову думати що купляти pic.twitter.com/JPzAHRZ1ps — Struk Nazar (@Nazariy_Str) August 18, 2022

Скинувшись на Байрактари, ми купили ще й супутник... Та українці - страшна сила, pic.twitter.com/xPUNxfOmfZ — Кактус_з_квіточкою (@vs_cactus) August 18, 2022

Нагадаємо, для захисників України благодійний фонд Притули придбав супутник за 600 млн грн, які українці зібрали на купівлю Bayraktar. Так, ЗСУ отримають доступ до бази супутникових знімків компанії ICEYE на понад рік. Це дозволить оперативно планувати операції.

Зазначимо, що раніше виробник безпілотників вирішив безкоштовно передати ЗСУ три Bayraktar, на які українці збирали гроші.

Українці скинулися на супутник для потреб ЗСУ - нація непереможних

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