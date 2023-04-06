"Давайте наберемося терпіння": Данілов пояснив, чому УПЦ МП досі не покинула Лавру

За словами Данілова, "ніхто за бороду чи за ноги" витягувати представників УПЦ МП з Лаври не збирається, але рішення буде виконане.

Представники УПЦ Московського патріархату обов'язково покинуть територію Києво-Печерської лаври, як цього вимагає держава, просто для цього потрібно "набратися терпіння".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує "Радіо Свобода".

"Давайте наберемося терпіння. Повірте, рішення буде виконане. Звичайно, ніхто за бороду, за ноги або за інші члени їх звідти витягувати не збирається. Тому що це – проєкт, який був розписаний в ФСБ РФ. Вони мають вказівку, як їм поводитися. Переважна більшість не розуміє, в якому вони процесі беруть участь", – сказав секретар РНБО.

За інформацією Данілова, кількість представників Москвоського патріархату, які співпрацюють з ФСБ, "на превеликий жаль, дуже і дуже велика".

"Це складне питання, але ми точно його пройдемо, пройдемо не за тією процедурою, на яку на сьогодні розраховує ФСБ РФ. І закони на території нашої країни будуть обов’язково виконуватися… Все буде по-нашому закону, всі громадяни будуть підкорятися законам нашої країни", – запевнив він і закликав не вестися на провокації ФСБ.

Поширення МП в Україні – це спецоперація Росії

На думку секретаря РНБО, поширення церквов Московського патріархату в Україні з 1991 року – це спецоперація РФ.

"На превеликий жаль, на це ніхто не звертав уваги. Приходить людина, вона в одязі специфічному, з хрестами, до речі, без доручення від Господа Бога, що вона його представляє, до мера і каже: нам треба земельну ділянку. І будь-який мер у 99% каже: так, звичайно, це ж свята справа, давайте ми будемо виділяти. І так сталося, що вони були набагато спритніші. Тому що це була спецоперація по захопленню нашої території саме через цю установу", – підсумував Данілов.

Нагадаємо, що до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити всі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі. Проте віряни УПЦ МП досі блокують доступ до Нижньої лаври.

Наміснику монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополитові Павлу обрали запобіжний західу вигляді двох місяців домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Перед цим СБУ виклала в Мережу аудіозапис розмов Павла, в яких той радів окупації Херсона, а вторгнення РФ називав "війною Америки і Росії до останнього українця".

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