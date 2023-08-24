"Давайте не будемо собі брехати": в Міненерго надали прогноз щодо проходження опалювального сезону в Україні

Міністр енергетики України Герман Галущенко пояснив, що проходження опалювального сезону в Україні буде складним.

Про це йшлося в коментарі Галущенка під час телемарафону.

"Зима буде складною, давайте не будемо собі брехати. Перш за все через те, що ми очікуємо, що ворог буде й далі системно атакувати енергетику України саме зимою. Важливо, що дійсно у нас вже є розуміння, як жити в такому режимі, тобто як тримати систему в такому режимі. Тому будемо боротися, це чергова битва. Ми пройшли одну битву, пройдемо й наступну", - зазначив він.

Раніше Герман Галущенко заявляв, що взимку не вимикатимуть світло в Україні, оскільки енергосистему активно готують до опалювального сезону. Проте він зауважував, що це буде можливим, якщо російські терористи не завдаватимуть нових ракетних ударів.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна має бути готовою до того, що Росія знову атакуватиме критичну інфраструктуру взимку, бо гарно знає свого ворога.

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