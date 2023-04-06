"Давид потягнувся до іграшки і загинув": на Рівненщині через смерть 3-річного сина судили батька 

У Рівненській області до умовного терміну позбавлення волі засудили 27-річного чоловіка. Його звинуватили у трагічній загибелі 3-річного сина.

Про це йдеться у вироку Березнівського районного суду Рівненської області.

Трагедія сталась ще 11 березня 2022 року, проте судове слухання відбулось наприкінці березня 2023 року. За даними слідства, батько їхав трактором разом із двома малими синами - Станіславом та Давидом. 3-річний хлопчик зненацька випав з салону трактора та загинув.

На суді чоловік свою провину визнав та розкаявся. Він розповів, що того трагічного дня він відвозив дрова для родини з сусіднього села. Зі собою він взяв двох синів - Станіслава та Давида. Наймолодший сидів біля кабіни транспортного засобу. Батько зазначив, що побачив, як його син засинає. Тоді він вирішив забрати у дитини іграшку, щоб та не заважала. Проте хлопчик прокинувся і потягнувся рукою за нею, випадково відчинивши двері.

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

"Давид не втримався та випав із кабіни. Батько відразу загальмував та, вийшовши з трактора, побачив сина, який лежав на дорозі позаду причепа. Далі він викликав швидку, по дорозі до лікарні син помер", - йдеться у вироку суду.

Чоловіку інкримінували за ч.2 ст.286 КК України. Його визнали винним, призначивши три роки позбавлення волі. Проте цей вирок суддя замінив на іспитовий, оскільки у чоловіка на утриманні є ще двоє дітей та він має позитивну характеристику від громади.

Нагадаємо, в містечку під Києвом шестирічний хлопчик загинув після травмування від гойдалки.

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