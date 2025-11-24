ТСН у соціальних мережах

1030
1 хв

"Давно не пам'ятаю такої швидкості просування РФ": у Третій штурмовій про критичну ситуацію на фронті

«Ситуація критична»: у Третій штурмовій б’ють на сполох через швидке просування РФ на фронті.

Дмитро Гулійчук
Максим Жорін

Максим Жорін

Ситуація на фронті рухається тільки в гіршу сторону і на деяких ділянках, за відсутності термінових змін, буде вже критичною.

Про це повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу підполковник ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram.

«Поки всі обсасують переговори та кожен пункт окремо, фронт нікуди не подівся. І ситуація там рухається тільки в гіршу сторону», — сказав він.

Жорін зізнався, що такої швидкості просування ворога на фронті він уже давно не памʼятає.

«Питання зараз не у втраті певних населених пунктів, а в цілому в значному покращенні оперативного становища ворога на цілих напрямках», — сказав військовий

Що стосується пунктів угоди про завершення війни, то Жорін певен, що вони просто не будуть дотримуватись. Як зі сторони РФ, так і в частині «гарантій безпеки» від Заходу.

Раніше Максим Жорін пояснив, чому не дає прогнозів щодо закінчення війни.

