Давньоруські оборонні системи проти орди: під Білогородкою техніка окупантів не змогла форсувати Змієви вали

Давньоруські оборонні системи проти орди: під Білогородкою техніка окупантів не змогла форсувати Змієви вали

Змі́єві вали́ Ки́ївщини - найбільша в Україні система укріплень на правому березі Дніпра, яка складається з валів різної висоти та довжини.

Під Білогородкою на Київщині російські орки вперше дізнались про історію Русі на власному досвіді. Орковська техніка не змогла форсувати Змієви вали.

Про це повідомляє Telegram-паблік "Вартові Еспресо".

"Давньоруські оборонні системи проти Орди - 2000 років гарантії", - йдеться у повідомленні.

Змієві вали Київської області - найбільша в Україні система укріплень на правому березі Дніпра, яка складається з валів різної висоти та довжини. За протяжністю вали Київщини найдовші. У науковій літературі під терміном "Змієві Вали" розуміють вали, споруджені в ХІ-ХІІ століттях.

Нагадаємо, окупанти завдали артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату під Києвом.

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