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Дає відчутний економічний ефект для держбюджету: Баканов відзвітував про боротьбу з контрабандою

Дає відчутний економічний ефект для держбюджету: Баканов відзвітував про боротьбу з контрабандою

СБУ

Щодо топкондрабандистів, то правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Голова СБУ розповів, системна боротьба з контрабандою дає відчутний економічний ефект для держбюджету. З початку 2021 року держбюджет отримав майже 2 млрд митних платежів і сплачено 981 млн гривень.

Про це повідомив очільник СБУ Іван Баканов на брифінгу після засідання Ради з питань національної безпеки та оборони.

За його словами, завдяки запровадженим навесні санкціям РНБО активи топконтрабандистів було заблоковано, а діяльність багатьох суб’єктів підприємницької діяльності припинена. Під санкційні обмеження загалом потрапили 22 фізичних і 146 юридичних осіб. "Це цілком виправдані кроки. Адже раніше було зафіксовано підозрілих фінансових операцій, пов'язаних із відмиванням доходів, на 938 мільйонів гривень. По топконтрабандистам також відкрито кримінальне провадження", – зауважив голова СБУ.

© СБУ
СБУ

Також він додов, що було зупинено фінансові операції у 23 банках, обмежено право вчиняти нотаріальні дії щодо 104 об'єктів нерухомості, припинено видачу дозволів і ліцензій на ввезення та вивезення валютних цінностей.  Він нагадав, влітку цього року була створена додаткова міжвідомча робоча група, що здійснює якісне відпрацювання цих питань на практиці.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Данілов анонсував масове відсторонення від посад митників та силовиків, яких підозрюють у контрабанді

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