Дає відчутний економічний ефект для держбюджету: Баканов відзвітував про боротьбу з контрабандою

Дає відчутний економічний ефект для держбюджету: Баканов відзвітував про боротьбу з контрабандою

Щодо топкондрабандистів, то правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Голова СБУ розповів, системна боротьба з контрабандою дає відчутний економічний ефект для держбюджету. З початку 2021 року держбюджет отримав майже 2 млрд митних платежів і сплачено 981 млн гривень.

Про це повідомив очільник СБУ Іван Баканов на брифінгу після засідання Ради з питань національної безпеки та оборони.

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За його словами, завдяки запровадженим навесні санкціям РНБО активи топконтрабандистів було заблоковано, а діяльність багатьох суб’єктів підприємницької діяльності припинена. Під санкційні обмеження загалом потрапили 22 фізичних і 146 юридичних осіб. "Це цілком виправдані кроки. Адже раніше було зафіксовано підозрілих фінансових операцій, пов'язаних із відмиванням доходів, на 938 мільйонів гривень. По топконтрабандистам також відкрито кримінальне провадження", – зауважив голова СБУ.

СБУ

Також він додов, що було зупинено фінансові операції у 23 банках, обмежено право вчиняти нотаріальні дії щодо 104 об'єктів нерухомості, припинено видачу дозволів і ліцензій на ввезення та вивезення валютних цінностей. Він нагадав, влітку цього року була створена додаткова міжвідомча робоча група, що здійснює якісне відпрацювання цих питань на практиці.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Данілов анонсував масове відсторонення від посад митників та силовиків, яких підозрюють у контрабанді.

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