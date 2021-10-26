Даєш дистанційку: у Харкові студенти ХПІ оголосили страйк через очне навчання

Студенти вишу вимагають перевести їх на дистанційне навчання.

У Харкові студенти політехнічного уніврситету оголосили страйк і вимагають їх перевести на дистанційне навчання.

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Про це оголошено в телеграм-каналі "Студенти ХПІ".

Так, з 29 жовтня студенти заявили, що припиняють очне відвідування пар.

Серед причин такого рішення вони називають наступні:

• У ХПІ вмирають і заражаються викладачі. Керівництво це замовчує;

• У ХПІ все частіше хворіють студенти;

• Дельта-штам набагато небезпечніший для молодого покоління, ніж попередні штами. Багато студентів не можуть вакцинуватися через неповноліття;

• Ректор неодноразово заявляв про важливість дистанційного навчання під час пандемії;

• Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) включив Україну до списку країн з четвертим "вищим рівнем небезпеки" через ситуацію з поширенням COVID-19;

• ХПІ ігнорує РНБО та МОН;

• У Харкові переважну кількість ВНЗ перейшли на дистанційку. У ХПІ навчаються безсмертні студенти?

Студенти поставили дві умови до ректорату: дотримуватися рекомендацій МОзу і перейти на дистанційну освіту та переведення невакцинованих викладачів на дистанційну форму із збереженням зарплати замість звільнення.

"Ми не припиняємо навчальний процес і не відмовляємось від дистанційних пар!", - заявили студенти.

У пресслужбі ХПІ ТСН.ua повідомили, що про вимоги студетнів дізналися з соцмереж - ніхто їх керівництву закладу офіційно не висував.

"Щодо переходу на дистанційну форму навчання, керівництво університету проаналізує ситуацію із захворюваністю на коронавірус, і завтра на офіційному сайті університету з'явиться інформація про ухвалене рішення з цього питання. Другий пункт вимог студентів щодо допуску невакцинованих викладачів до освітнього процесу суперечить Постанові Кабміну від 20 жовтня 2021 року № 1096. А НТУ "ХПІ" працює у правовому полі та у своїй діяльності керується законами України", - розповила ТСН.ua керівниця пресслужби ХПІ Олена Розова.

Нагадаємо, що деякі ЗВО України використовують змішану форму навчання. Найбільше таких університетів у Харківській області – 8 закладів, а також по 2 університети в Київській та Чернігівській областях.

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