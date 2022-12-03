Дається все тяжко, бої йдуть за кожний метр: Гайдай про ситуацію в Луганській області 

Бої в Луганській області йдуть практично за кожний метр. ЗСУ продовжують рухатися вперед, "продавлюючи" захист російських військ у районі Сватова та Кремінної

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу FREEDOM.

"Що стосується Харківського напрямку, якраз Сватового та Кремінної, то там Збройні сили України потихеньку продавлюють захист російських окупаційних військ. У принципі, повільно, але впевнено видавлюють їх трохи далі. При чому там реально бої йдуть за кожні 100 метрів. Дається все дуже тяжко", - наголосив голова ОВА.

За його словами, час у росіян на підготовку був. Саме тому вони встигли підготуватися "досить серйозно".

"Все більше і більше привозять будматеріалів, техніки та свіжомобілізованих. Там просто тисячі цих солдатів. Проте ЗСУ потихеньку рухаються вперед", - каже Гайдай.

Своєю чергою, росіяни намагаються стримати наступ ЗСУ. Голова Області наголошує, що окупанти розуміють, що зробити це вони не зможуть, а тому роблять другу лінію оборони у районі Старобільська.

Нагадаємо, раніше голова ОВА Сергій Гайдай заявляв, що Сили оборони просуваються на напрямку Сватове-Кремінна. Найважча ситуація на Луганщині з боку Лисичанська - у Білогорівці. Окупанти безперервно атакують селище.

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