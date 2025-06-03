"Дайте Малюку фото Кремля": після удару СБУ по Кримському мосту Мережа вибухнула мемами

Меми на тему удару СБУ по Кримському мосту

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Вранці 3 червня СБУ втретє вдарила по Кримському мосту. Спецпризначенці активували вибухівку під опорами незаконно зведеної споруди — ключової логістичної артерії ворога.

Одразу після повідомлення про підрив "священної" будови Путіна українці традиційно подякували Службі безпеки України своїми креативними картинками на тему третьої успішної атаки на військову ціль. Співвітчизники наробили чимало фотожаб про подію. Тож редакція сайту ТСН.ua зібрала найцікавіші та найкращі меми про удар по Кримському мосту 3 червня.

Передусім слід нагадати про допис самого голови СБУ Василя Малюка, який зазначив, що завжди доводить задумане до кінця.

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«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою», — заявив Малюк.

Дайте Малюку фото Кремля Фото: Бро скинув мем

«Дайте Малюку фото Кремля», — закликали користувачі каналу «Бро скинув мем», додавши цілу низку цікавих мемів та фотожаб.

Наприклад, традицйний «Я нє договоріла».

Фото: Бро скинув мем

А також із фурою-амфібією, яка дісталася точки призначення, виїхавши із самого Житомира.

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Меми на тему удару по Кримьскому мосту

Зазначимо, що меми на тему удару по Кримському мосту користувачі соцмереж відтворюють на тлі інформації про спецоперацію СБУ “Павутина”, новина про яку напередодні облетіла світ.

Найкращі меми про удар по Кримському мосту

Українці жартівливо припускають, що без славнозвісної фури не обійшлося і цього разу.

Канал “Баба і кіт” пожартував на тему реакції на удар по Кримському мосту президента США Дональда Трампа. Він англійською закликав голову СБУ Василя Малюка “астанавіться”.

Меми на тему удару по Кримскому мосту

І ще картинка про удар по Кримському мосту на тему фур.

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Меми на тему удару по Кримскому мосту

Нагадаємо, внаслідок замінування опори Кримського мосту з підводного боку на глибині стався вибух.

Дата публікації 15:46, 03.06.25 Кількість переглядів 80 СБУ втретє уразила Кримський міст

Потужність заряду сягала 1100 кг у тротиловому еквіваленті.

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