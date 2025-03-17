Співробітники ТЦК мобілізують водіїв просто під час рейсів — нардеп про випадки "бусифікації"

Є випадки, коли водіїв мобілізують просто під час рейсу, тож вони залишають пасажирів, транспорт, а також не мають змоги попередити керівництво.

Водії міжміських маршрутів скаржаться, що співробітники ТЦК мобілізують їх просто під час рейсів. Тож хоча в законі немає жодного пункту, який дозволяє так звану "бусифікацію", такі випадки досі трапляються.

Про це в ефірі Вечір.LIVE сказав народний депутат Володимир Крейденко.

За словами нардепа, подібні випадки є поодинокими, але російські ІПСО намагаються подати це як масове явище.

"Водії виїжджають з Києва до Львова, і на проміжку до Львова десь зупиняють ТЦК та СП, починають мобілізовувати цього водія. Водій каже: "Я готовий прийти до військкомату, готовий виконувати свій обов'язок. Дайте мені повістку, я за неї розпишусь і прибуду. Якщо я не прибуду –– нестиму кримінальну відповідальність відповідно до законодавства. Але не треба мене витягати чи намагатися переконати в тому, що я маю закінчити в пункті Б посередині свій рейс, залишити людей без водія, завдати клопоту перевізникові, власникові маршруту і вийти та піти з вами. А хто закінчить цей маршрут?" — розповів нардеп.

Він додав, що особисто спілкувався з перевізниками, які підтвердили, що водії підлягають мобілізації. Проте трапляються випадки, коли їх мобілізують просто з рейсу.

Володимир Крейденко також зазначив, що водієві потрібно зібрати речі, попередити керівництво про те, що він мобілізується до ЗСУ добровільно, тож це має бути дозволено.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами і членами ВЛК.

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