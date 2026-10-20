«Дайте ракети, якщо не можете зупинити Путіна»: Зеленський жорстко звернувся до Трампа

Зеленський закликав США дати Україні протиракети / © Associated Press

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Україна та Сполучені Штати Америки завжди мали міцне стратегічне партнерство, яке стало інтенсивнішим від початку повномасштабної війни РФ проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський та зазначив, що Україна виступає за енергетичне перемир’я.

Таку заяву Зеленський зробив італійському виданню Corriere della Sera.

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Зеленський закликав Трампа дати Україні протиракети: заява

Зеленський висловив вдячність американській стороні за надану допомогу, водночас підкресливши, що ключовим фундаментом цих взаємин є абсолютна прозорість та відсутність дезінформації.

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«Я вдячний за всю підтримку. Але ми завжди будували наші відносини на чесності, справедливості та, найголовніше, прозорості. Бо якщо ти брешеш, а твій народ у війні, це дуже боляче. Тому я завжди хотів нічого не приховувати і не брехати президенту Сполучених Штатів», — заявив Зеленський.

Він додав, що в України та США набагато більше спільного, ніж в американців і росіян. Зеленський закликав і надалі будувати зі США чесні та відкриті відносини.

Крім усього, Зеленський торкнувся критично важливої теми енергетичної безпеки та атак з боку РФ на критичну інфраструктуру.

«Позиція дуже проста. Ми за взаємне енергетичне припинення вогню. Якщо ми говоримо про те, що ми не повинні відповідати по енергооб’єктах РФ після того, як вони б’ють по нашому газу, електриці, нафті — по всьому. „Рускі“ б’ють. Америка не може їх зупинити».

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Зеленський погодився піти назустріч Трампу та зазначив, у разі, якщо РФ продовжує бити по українській енергетиці, а Україні заборонять відповідати по російських НПЗ, у такому разі США мають надати Україні протиракети для захисту.

«Якщо вони по нас б’ють, ми не можемо їм відповісти, це нечесно і несправедливо, але якщо це потрібно вам, ви не можете вгомонити Путіна, то дайте нам протиракети, щоб я захистив енергетику. Не змогли Путіна зупинити — допомогли Україні».

Трамп закликав усунути Зеленського від переговорів про мир

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами 19 жовтня різко розкритикував Володимира Зеленського у відповідь на його закиди щодо можливої підтримки РФ та скасування санкцій.

Трамп заявив, що український лідер «не розуміє, що говорить», не бажає зупиняти війну і міг би укласти набагато вигіднішу угоду раніше. Окрім цього, очільник Білого дому знову звинуватив Україну в невдячності, підкресливши, що США надали країні багато допомоги, не отримавши нічого взамін.

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На тлі цієї критики Трамп висловив думку, що Зеленського варто усунути від мирного процесу і передати переговорні повноваження комусь іншому. На обґрунтування своєї позиції він заявив про значні людські втрати й відсутність суттєвих зрушень на лінії фронту.

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